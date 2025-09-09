  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Новую книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" представили в Тюмени

Общество, 18:09 08 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" представили в Тюмени. В штабе общественной поддержки "Единой России" собрались ветераны СВО, школьники, писатели, представители законодательной и исполнительной власти региона, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

Сборник разделен на несколько разделов: "Сводки СВО", "Горячие точки", "День Великой Победы", "В списках навечно", "Былинные богатыри", "Для самых маленьких 6+" и отдельный раздел заполнен произведениями лауреатов литературной премии имени святителя Филофея, сообщил редактор-составитель сборника, председатель Тюменского регионального отделения Союза писателей России Сергей Козлов.

Руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Артюхов назвал выпуск книги значимым событием.

"Благодарю авторов, чьи произведения включены в сборник, и всех тех, кто работал над его изданием. Вы делаете важное и нужное дело. То, что прочитает молодежь в этой книге, останется у нее в сердце, - уверен он. - Желательно, чтобы авторы произведений участвовали во встречах со школьниками".

Книга, по словам заместителя председателя Тюменской областной думы Владимира Нефедьева, будет полезна для воспитания молодежи.

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что авторы стали голосом эпохи, в которой мы живем, а в произведениях нашли отражения события, которые будут определять наше будущее.

Ветеран СВО Сергей Константинов не называет себя поэтом. Ушел добровольцем в сентябре 2022 года, а когда вернулся, стал писать стихи для товарищей, их жен и матерей. Он говорит, что старается зарифмовать то, что чувствует и видит.

Директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Ольга Адамович считает, что для библиотекарей новая книга - бесценный учебник.

"Это пособие, которое поможет нам в ежедневной работе с подрастающим поколением, - сказала он. - Проделана большая работа, составители подбирали произведения очень тщательно. Получился сборник пронзительных текстов, и он никого не оставит равнодушным. Значит, цель достигнута".

