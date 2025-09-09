Агрохолдинг Тюменской области увеличит поставки в Латинскую Америку

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация агрохолдинг "Юбилейный" Ишимского района приняла участие в крупной выставке пищевых ингредиентов и ингредиентов для здоровья в Бразилии. Это важный шаг после первой успешной поставки пшеничного глютена производства АО "Аминосиб", сообщает пресс-служба предприятия.

"Несмотря на сложности в установлении новых партнёрств, специалисты компании в ходе визита провели успешные переговоры с действующим контрагентом и готовы увеличить объём поставок до трех тысяч тонн. Особый акцент был сделан на продвижении горохового протеина торговой марки "Протеинсиб", - рассказали в "Юбилейном".

Оба вида продукции вызвали интерес у специалистов и технологов предприятий латиноамериканского региона, в ближайшие недели они будут заниматься тестированием полученных образцов. Качество растительных белков от агрохолдинга "Юбилейный" полностью прослеживается от производства зерна до упаковки готового продукта, что ценят партнеры.