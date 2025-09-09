Стартовал городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири", приуроченный к юбилею города, стартовал в Тюмени. Лучшие снимки могут попасть в юбилейный альбом.

Принять участие могут все: фотолюбители, профессионалы, новички и опытные мастера. Каждый найдёт подходящую номинацию и сможет показать свой взгляд на любимый город.

В "Комфортном городе" авторы снимков могут показать, почему Тюмень уютна и приятна для жизни. На снимках могут быть парки, благоустроенные дворы, тихие улочки и зелёные зоны.

⁣Желающим представить фотографии в номинации "Тюмень в новом ракурсе" предлагают поискать необычные углы и точки обзора, чтобы открыть знакомые места с неожиданной стороны.

Номинация "Динамика областного центра" предполагает изображения строек, транспорта, утренних пробежкек, спортивных состязаний, деловой и культурной жизни.

В "Городе истории и культуры" можно раскрыть богатое прошлое Тюмени через памятники архитектуры, старинные улочки, храмы, музеи и театры.

⁣В номинации "Врата Сибири" предлагают выдвинуть работы, на которых запечатлены яркие моменты праздников, народных гуляний, концертов и красочных салютов.

В "Ночной Тюмени" можно показать город в огнях, новогодние украшения, подсветку зданий и мостов.

Работы с пометкой "Фотоконкурс" необходимо отправить до 1 октября 2025 года на электронную почту: oskd.cgbs2@mail.ru. Телефон для справок: 43-48-68. Организаторы конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Централизованная городская библиотечная система" (МАУК "ЦГБС") и издательство "Экспресс".

Возрастное ограничение: 12+.