  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Стартовал городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири"

Общество, 18:20 08 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири", приуроченный к юбилею города, стартовал в Тюмени. Лучшие снимки могут попасть в юбилейный альбом.

Принять участие могут все: фотолюбители, профессионалы, новички и опытные мастера. Каждый найдёт подходящую номинацию и сможет показать свой взгляд на любимый город.

В "Комфортном городе" авторы снимков могут показать, почему Тюмень уютна и приятна для жизни. На снимках могут быть парки, благоустроенные дворы, тихие улочки и зелёные зоны.

⁣Желающим представить фотографии в номинации "Тюмень в новом ракурсе" предлагают поискать необычные углы и точки обзора, чтобы открыть знакомые места с неожиданной стороны.

Номинация "Динамика областного центра" предполагает изображения строек, транспорта, утренних пробежкек, спортивных состязаний, деловой и культурной жизни.

В "Городе истории и культуры" можно раскрыть богатое прошлое Тюмени через памятники архитектуры, старинные улочки, храмы, музеи и театры.

⁣В номинации "Врата Сибири" предлагают выдвинуть работы, на которых запечатлены яркие моменты праздников, народных гуляний, концертов и красочных салютов.

В "Ночной Тюмени" можно показать город в огнях, новогодние украшения, подсветку зданий и мостов.

Работы с пометкой "Фотоконкурс" необходимо отправить до 1 октября 2025 года на электронную почту: oskd.cgbs2@mail.ru. Телефон для справок: 43-48-68. Организаторы конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Централизованная городская библиотечная система" (МАУК "ЦГБС") и издательство "Экспресс".

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 08.09.2025Горячее водоснабжение  на время отключат в нескольких домах Тюмени  с 9 сентября
18:20 08.09.2025Стартовал городской фотоконкурс "Тюмень – врата Сибири"
18:10 08.09.2025Жительницу Ишима отметили за поддержку участников СВО
18:09 08.09.2025Новую книгу "Фронтовой сборник. Школьникам о героях" представили в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора