В Тюмени фельдшеры приняли роды в карете скорой помощи

Роды в карете скорой пощи приняли фельдшеры Зинаида Пилипенко и Наталья Патрина. Благодаря их грамотным действиям и слаженной работе у тюменки появился на свет мальчик весом 2 кг 700 граммов и ростом в 48 сантиметров, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Вызов о сильных схватках у молодой девушки поступил на подстанцию после 00:00 часов. Бригада оперативно прибыла на место за 13 минут. Было принято решение срочно транспортировать ее в родильный дом. В пути у роженицы начались потуги. Понимая, что до больницы не успеть, бригада приняла решение остановиться и принять роды прямо в машине. Роды начались в 01:35, и уже спустя несколько минут, примерно в 01:38, на свет появился здоровый мальчик. Новорожденный сразу же закричал", - рассказали на станции скорой помощи.

Для фельдшера Зинаиды Пилипенко это были третьи роды в практике, а для ее напарницы Натальи Патриной — первые. Кстати, Зинаида, Наталья и водитель Рамиль Тузмухаметов — победители конкурса профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи Тюменской области.