  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер северо-западный

Победители первенства по баскетболу представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях

Спорт, 19:09 08 сентября 2025

МАУ ДО "СШ №2" Тобольска | Фото: МАУ ДО "СШ №2" Тобольска

Победителей первенства области по баскетболу среди ребят 2013 года рождения определили в Тобольске.

Они представят регион на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в конце октября.

На площадку вышли шесть женских и восемь мужских команд, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

В результате матчей первое место среди юношей заняла спортшкола №2 Тобольска. У девушек лучшей стала команда тюменской спортивной школы №3.

Кроме тог, тренеры команд-лидеров могут пригласить в региональные сборные выдающихся спортсменов из других делегаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# баскетбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 08.09.2025Победители первенства по баскетболу представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях
13:57 08.09.202517 медалей привезли тюменские дзюдоисты с первенства УФО
09:54 08.09.2025Тюменцев зовут поучаствовать в праздничном забеге на 1 тыс. 930 метров
13:54 07.09.2025ХК "Рубин" по буллитам проиграл домашний матч с ЦСК ВВС

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора