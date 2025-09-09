Победители первенства по баскетболу представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях
Победителей первенства области по баскетболу среди ребят 2013 года рождения определили в Тобольске.
Они представят регион на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в конце октября.
На площадку вышли шесть женских и восемь мужских команд, сообщает департамент по спорту Тюменской области.
В результате матчей первое место среди юношей заняла спортшкола №2 Тобольска. У девушек лучшей стала команда тюменской спортивной школы №3.
Кроме тог, тренеры команд-лидеров могут пригласить в региональные сборные выдающихся спортсменов из других делегаций.