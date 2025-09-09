  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
С тюменскими практиками ранней помощи детям знакомятся специалисты из шести регионов России

Общество, 11:59 09 сентября 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Тюмень стала федеральной площадкой для обмена опытом в сфере ранней помощи детям. Трехдневная стажировочная программа стартовала в региональном центре сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов 9 сентября. Ее участниками стали 25 руководителей и специалистов из шести регионов России.

С практиками Тюменской области знакомятся специалисты из Алтайского края, Нижегородской, Омской, Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник отдела реабилитации инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Евгений Горбачев.

"Цель стажировочной площадки — показать опыт нашего региона. Надо понимать, что этот опыт передовой, он прошел экспертную оценку. В то же время это возможность обменяться мнениями, опытом, технологиями, методиками с другими регионами", — рассказал Евгений Горбачев.

Свои наработки представят региональный центр сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов, который первым начал отрабатывать общие стандарты ранней помощи в Тюменской области, инклюзивный детский сад № 133 Тюмени, центр коррекции аутизма "Новые горизонты" и другие организации.

Евгений Горбачев отметил, что тема ранней помощи сейчас крайне актуальна, так как в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа детей с инвалидностью. Ранняя помощь направлена на то, чтобы помочь семье с ребенком до трех лет, который развивается с задержкой или отклонениями. Специалисты объясняют родителям, как правильно заниматься с ребенком дома, корректировать его развитие. Если у ребенка множественные тяжелые нарушения развития, задача службы ранней помощи — помочь семье принять эту ситуацию, научить правильно вести себя с ребенком в обществе, рассказать, как приспособить для него бытовые условия.

"Гораздо эффективнее, когда с ребенком начинают работать в раннем возрасте — с полугода, с года, когда только начинают замечать отклонения, — пояснил Евгений Горбачев. — Есть определенные нормы развития ребенка. Например, что он должен уметь делать в полгода, какие звуки произносить. Или сколько слов он должен знать в полтора года. Если что-то в эти сроки не укладывается, нужно обращать на это внимание. Служба ранней помощи для этого и нужна — чтобы на ранних стадиях успеть помочь. Потому что если помощь подключать после трех–четырех лет, то всё это гораздо сложнее. Если вовремя не поработать, это может привести к инвалидизации ребенка".

Ознакомиться с опытом Тюменской области решила заведующая отделением реабилитации омского комплексного центра "Вдохновение" Ирина Пешехонова. В центре родители могут получить консультации психолога, медицинской сестры по массажу, инструктора по лечебной физкультуре и юриста.

"Наша цель — получить знания. Здесь будут рассматриваться актуальные вопросы — по информированности родителей о вариантах ранней помощи для детей, особенности документооборота. Насколько понимаю, Тюменская область в этом направлении работает уже долго", — поделилась она.

Стажировочная площадка в Тюмени организована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще одна встреча со специалистами из разных регионов России пройдет в Тюменской области в октябре.

Вера Коршунова

﻿
