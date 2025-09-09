  • 9 сентября 20259.09.2025вторник
Тюменская область вошла в число регионов с аномально высокими показателями экономразвития

Экономика, 11:15 09 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и еще десять регионов России демонстрируют аномально высокие показатели экономического развития. Таковы выводы исследования научного сотрудника Института цифровых технологий финансового университета при правительстве РФ Натальи Концевой, сообщает РИА Новости.

"Одиннадцать регионов имеют аномально высокие показатели, это: Москва, Санкт-Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская Тюменская области, республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ", - говорится в исследовании.

Согласно данным ученых, в первые два кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская, Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми, которые по величине валового продукта могут конкурировать с экономически развитыми областями, но "отстают" из-за ограниченных затрат на инновационную деятельность и низких объемов строительства.

"Тридцать пять регионов объединены в два кластера с уровнем развития "выше среднего". Это преимущественно области Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов. Пятый кластер включает четыре региона — Амурскую, Иркутскую области, Красноярский край и Татарстан, с уровнем экономического развития в два раза выше среднего и в 4-5 раз выше, чем в неблагополучных регионах", - уточнили исследователи.

Исследование провели по разработанной в финуниверситете методике интегрального оценивания пространственного развития отдельных субъектов РФ. Она включает в себя инструментарий факторного и кластерного анализа. Для кластеризации регионов по уровню экономического развития использовались данные по 85 субъектам о валовом региональном продукте, объеме инвестиций в основной капитал, годовом объеме строительства жилья, а также о затратах на инновационную деятельность организаций.

# рейтинг , экономика

