11 сентября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 20 минут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12), продолжатся Всероссийские соревнования и Первенство России по скалолазанию. 12+

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется пресс-завтрак, посвященный открытию юбилейного года Дворца культуры "Нефтяник". 18+

В Тюмени в 11 часов 30 минут в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется памятная встреча с участниками специальной военной операции "СВОи герои рядом" в рамках проекта "Эпоха героев". 6+

В Тюмени в 16 часов в ДХШ им. А.П. Митинского (ул. Пожарных и спасателей, 5, корпус 1) начнется открытие выставки "Тюмени лики заповедные. К 120-летию А.П. Митинского". 6+

Интересное в этот день:

1609 — английский мореплаватель Генри Гудзон открыл остров Манхэттен.

1813 — в Санкт-Петербурге открыт Каменноостровский мост.

1832 — в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, в память побед над Наполеоном установлена Александровская колонна высотой 47,5 м. Ровно через два года состоялось её торжественное открытие.

1847 — 300 человек погибли в результате урагана, обрушившегося на Ньюфаундленд.

1875 — по проекту А. Е. Струве заложен Литейный мост через Неву.

1943 — на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый советский гранёный стакан.

1952 — состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева.

1968 — катастрофа SE-210 под Ниццей, 95 погибших.

2000 — правительство Северной Осетии приняло решение увековечить память членов экипажа подводной лодки "Курск", назвав одну их горных вершин Центрального Кавказского хребта "Курском".