Певцы Иван Дмитриенко и Ксения Минаева выступят в Тюмени на форуме "Утро"

Молодые российские исполнители Иван Дмитриенко и Ксения Минаева выступят на открытии и закрытии XV Форума молодежи Уральского федерального округа "Утро", который пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября.

"Хедлайнером открытия станет Ваня Дмитриенко, который принимает участие в большом количестве шоу на федеральных каналах. На закрытии помимо Ксении Минаевой выступит команда КВН "Союз", которая традиционно появляется на форуме в качестве приглашенных звезд", - рассказал руководитель общей образовательной программы форума "Утро" Иван Карачев.

Напомним, участниками события станут молодые люди от 14 до 35 лет из УФО и других регионов страны. Всегоожидается 1 тыс. 500 человек. 500 участвуют в основной программе, остальные – в городской.

Юлия Божок