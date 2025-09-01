  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
В Тюменской области, Югре и на Ямале снять наличные можно в 1,2 тыс. магазинах и АЗС

Экономика, 16:02 13 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 1,2 тыс. магазинах и автозаправочных станциях могут снять наличные деньги жители юга Тюменской области, Югры и Ямала. Это на 16 % больше, чем годом ранее. Услуга доступна и в селах, где есть 260 таких торгово-сервисных точек, сообщает региональное отделение Банка России. В Тюменском регионе увеличилось количество точек с услугой "наличные на кассе".

"Несмотря на то, что доля безналичных платежей в розничном обороте в целом по стране превысила 86 процентов, некоторые граждане – в основном это старшее поколение, а также те, кто живет в сельской местности – предпочитают использовать наличные деньги. Но они не везде доступны: банки продолжают сокращать сеть своих офисов и банкоматов в отдаленных и малонаселенных пунктах. Сервис "наличные на кассе" позволяет обеспечить равные условия каждому жителю региона независимо от места его проживания", – рассказала управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Отметим, что с одной дебетовой карты можно снять не более пяти тыс. рублей в день и до 30 тыс. рублей в месяц. На кассе, как правило, есть наклейка, информирующая о том, что здесь есть такая возможность.

Услуга наиболее востребована в небольших населенных пунктах, сельской местности, отдаленных территориях Крайнего Севера, где нет банкоматов и офисов банков. Она также выгодна бизнесу привлечением новых клиентов и снижением расходов на инкассацию.

