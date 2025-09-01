Электродвигатель и редуктор от грузовика достали из канализации в Тюмени

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал"

Редуктор от грузовика и электродвигатель достали из канализационного коллектора на ул. Мельникайте в Тюмени, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

Крупногабаритные предметы нашли в ходе реконструкции коллектора диаметром 500-600 мм по ул. Мельникайте – на участке от Республики до Малыгина. Перед началом санации трубопровода специалисты "Росводоканал Тюмень" промывают сети с помощью современной высокоэффективной каналопромывочной техники. Работы проводятся по ночам, чтобы не препятствовать движению транспорта по оживлённой автомагистрали.

При промывке коллектора специалисты извлекают огромное количество мусора. После очистки первых 200 м. трубы на полигон вывезли грузовик влажных салфеток, тряпок, остатков арматуры и кирпичей, а также редуктор от грузового автомобиля.

"Заинтригованные находкой подрядчики внимательно осмотрели дальнейшие участки коллектора в надежде собрать всю машину и нашли электрический двигатель от станка. Вероятно, эти вещи попали в трубу через канализационный колодец. Такие находки представляют серьёзную опасность для работы канализации. Крупные предметы блокируют движение стоков и становятся причиной засоров, а металлические детали и строительный мусор способны повредить трубы и насосное оборудование", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Добавим, из коллекторов доставали самовар, старинный сливной бочок, части велосипеда и даже лосиные рога. Чаще всего причиной засоров становятся синтетические салфетки, тряпки, жир, наполнитель для кошачьего туалета и остатки строительных смесей, которые тюменцы ошибочно смывают в канализацию.

"Росводоканал Тюмень" просит жителей города соблюдать правила пользования системой водоотведения. С начала года специалисты предприятия устранили 3 тыс. 390 засоров в Тюмени, Тюменском и Исетском районах. Еженедельно с городских очистных сооружений канализации на полигон вывозится около 20 тонн мусора.