На чемпионате России по танцам тюменская сборная представит постановку "Кармен"

| Фото: Федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: Федерация танцевального спорта Тюменской области

Новый танцевальный сезон в Тюменской области откроют 13 и 14 сентября региональный чемпионат и первенство. Старты направлены на подготовку к чемпионату России, который пройдёт 17 сентября в Екатеринбурге.

На сцене "Экспо" делегация из Тюменской области представит 16 команд формейшн. Европейский состав формейшн "Вера" покажет новую постановку "Кармен", а латиноамериканский выступит с композицией "Испания".

Подготовку к выступлениям тюменские танцоры проводят на базе "Олимпийской ребячки". Как рассказали члены сборной формейшн "Вера" Александр Скобелев и Анна Кудрявцева, главное для них, чтобы постановка понравилась зрителю, а они как пара не подвели команду.

"Когда зритель действительно оценивает тебя, встаёт и аплодирует - это даже чуть больше, чем победа. Люди, их отклик и эмоции - это для нас тоже очень важно, как и медаль, которая висит дома на видном месте", - поделилась Анна Кудрявцева.

По словам старшего тренера команды Марии Потаповой, с 1 августа танцоры находятся в плотном рабочем режиме и, соответственно, их физическая форма хорошая. В настоящее время идёт второй блок тренировочных мероприятий.

"Мы обязательно прокачиваем индивидуальную подготовку спортсменов. Очень важно, чтобы команда, каждый спортсмен сейчас продолжал развиваться индивидуально, - отметила она. - Также наша школа славится тем, что мы всегда воспитываем большой резерв и все танцоры опытные. Очень часто кто-то из запаса приходит в основной состав путём преемственности поколений. Все танцоры сейчас в своей наилучшей форме".

Старший тренер по европейской программе, хореограф-постановщик Михаил Ленский отметил, что композиция "Кармен" - это общий труд многих хореографов: "Это сильная история про женщину. Думаю, что зрителей мы сможем удивить. Приложим все усилия".

По его словам, серьезное внимание уделено костюмам – детали кропотливо прорабатывались всем коллективом: "Считаю, что костюмы удались на сто процентов. Посмотрим, как всё это будет в действии".

Танцоры Кирилл Паршин и Виктория Гайер считают, что композиция "Кармен" очень сильная и эмоциональная, с определённым образом, который им предстоит донести до зрителя.

"Тренировки с утра до вечера, мы сильно стараемся показать нашу замечательную постановку. Ты ответственен не только за свои действия, но и за действия своих коллег по команде, здесь каждый думает не только о себе, но и о других", - поделились они.

"Стремления оценивать работу кого-то другого давно нет. Всегда идёт сравнение только с самими собой. И чаще всего оно приводит к удовлетворению - мы видим, что работаем всё лучше и лучше", - рассказал главный тренер команды Алексей Литвинов.

Он также напомнил, что "Олимпийская ребячка" - это место, где с 2008 года проводит свои учебно-тренировочные мероприятия.

"Этот паркет натоптан четырьмя поколениями танцоров, которые выигрывали чемпионаты мира и Европы, - добавил он. – Здесь познакомились около 12 юношей и девушек, которые в итоге создали семьи. И у нас в юниорских командах уже есть дети ребят из старшей команды. Так замыкается большой круг – жизненный и танцевальный".

Видео: Федерация танцевального спорта Тюменской области

Николай Ступников