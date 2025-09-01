  • 10 сентября 202510.09.2025среда
  • USD83,2425
    EUR98,0336
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северный

На фасаде физико-математической школы в Тюмени появился портрет Менделеева

Общество, 14:53 10 сентября 2025

пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Баннер с портретом великого ученого и педагога, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева открыли в физико-математической школе в Тюмени в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". Участие в торжественном мероприятии принял координатор партпроекта "Новая школа", руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов вместе с директором учреждения Натальей Фомичевой, учителями и учениками.

"Проект направлен на то, чтобы на примере выдающихся земляков воспитать в подрастающем поколении гордость и уважение к истории родного края, чтобы школьники равнялись на выдающихся людей, ставили перед собой высокую планку и стремились достичь ее", - прокомментировал Андрей Артюхов.

Как стало известно, в прошлом учебном году один из классов физико-математической школы подготовил спектакль о Дмитрии Менделееве. И сегодня на открытии баннера ученики показали отрывок из него.

Напомним, в Тюменской области в рамках проекта "Лица Героев" на фасадах учебных заведений размещено уже более 360 портретов выдающихся земляков, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, СВО. До конца 2025 года на всех учебных заведениях появятся баннеры, муралы, граффити в рамках партпроекта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Единая Россия , облдума , Физико-математическая школа Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 10.09.2025Ветерана Ивана Попадьина и труженицу тыла Анну Созонову поздравил губернатор Тюменской области
15:04 10.09.2025В Тюменской области участники проекта "Сыны Отечества" научатся управлять дронами
14:53 10.09.2025На фасаде физико-математической школы в Тюмени появился портрет Менделеева
14:31 10.09.2025Участник программы "Время героев" Евгений Кочергин проходит стажировку в региональном управлении госзакупок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора