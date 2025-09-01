На фасаде физико-математической школы в Тюмени появился портрет Менделеева

| Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Баннер с портретом великого ученого и педагога, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева открыли в физико-математической школе в Тюмени в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". Участие в торжественном мероприятии принял координатор партпроекта "Новая школа", руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов вместе с директором учреждения Натальей Фомичевой, учителями и учениками.

"Проект направлен на то, чтобы на примере выдающихся земляков воспитать в подрастающем поколении гордость и уважение к истории родного края, чтобы школьники равнялись на выдающихся людей, ставили перед собой высокую планку и стремились достичь ее", - прокомментировал Андрей Артюхов.

Как стало известно, в прошлом учебном году один из классов физико-математической школы подготовил спектакль о Дмитрии Менделееве. И сегодня на открытии баннера ученики показали отрывок из него.

Напомним, в Тюменской области в рамках проекта "Лица Героев" на фасадах учебных заведений размещено уже более 360 портретов выдающихся земляков, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, участников Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, СВО. До конца 2025 года на всех учебных заведениях появятся баннеры, муралы, граффити в рамках партпроекта.