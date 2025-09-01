Тюменская вокал-группа "Санрайз" отметит свое 30-летие на сцене
Юбилейный концерт вокал-группы "Санрайз", получивший название "30 лет под счастливой звездой", состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 18 октября. Начало — в 17 часов.
Композитор, художественный руководитель вокал-группы "Санрайз" Наталья Гультяева уверена, что это будет большой, красивый и теплый концерт, коллектив готовился к событию серьезно.
"30 лет для такого коллектива, как наш, конечно, знаковая дата. К этому концерту мы решили подготовиться основательно. Будем исполнять произведения всех жанров и стилей, в которых мы работали все эти годы. Нам помогут наши друзья - чемпионы мира формейшн "Вера", Государственный ансамбль "Зори Тюмени", цирковая студия "Икар", эстрадный хор колледжа искусств. Надеемся, получится замечательный концерт. У нас новые шикарные костюмы", — поделилась она на встрече с журналистами.
Возрастное ограничение: 6+.
Инна Пахомова