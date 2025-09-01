  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

Тюменская вокал-группа "Санрайз" отметит свое 30-летие на сцене

Общество, 17:38 11 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Юбилейный концерт вокал-группы "Санрайз", получивший название "30 лет под счастливой звездой", состоится во Дворце культуры "Нефтяник" 18 октября. Начало — в 17 часов.

Композитор, художественный руководитель вокал-группы "Санрайз" Наталья Гультяева уверена, что это будет большой, красивый и теплый концерт, коллектив готовился к событию серьезно.

"30 лет для такого коллектива, как наш, конечно, знаковая дата. К этому концерту мы решили подготовиться основательно. Будем исполнять произведения всех жанров и стилей, в которых мы работали все эти годы. Нам помогут наши друзья - чемпионы мира формейшн "Вера", Государственный ансамбль "Зори Тюмени", цирковая студия "Икар", эстрадный хор колледжа искусств. Надеемся, получится замечательный концерт. У нас новые шикарные костюмы", — поделилась она на встрече с журналистами.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дворец культуры , концерт , музыканты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 11.09.2025В Ишиме учреждено местное отделение Общества "Знание"
18:45 11.09.2025Шевроны с силуэтами тюменских бойцов СВО передали их близким 
18:23 11.09.2025Мыс, Казачьи Луга и берег Туры: интернет стал быстрее 
18:11 11.09.2025Жители Тюменской области могут проверить знания в IТ-диктанте

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора