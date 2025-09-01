  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

16 команд самоуправленцев посоревнуются в легкой атлетике

Спорт, 17:27 11 сентября 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени пройдут на территории лыжной базы спортивной школы № 2 13 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд. Борьбу за медали будут вести две группы. В первой встретятся сотрудники отраслевых и территориальных органов администрации города. Вторую группу представят коллективы муниципальных учреждений.

На соревнованиях женщины преодолеют дистанцию в 1 км, мужчины в возрасте до 30 лет – 3 км, а старше 30 лет – 1 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кросс , легкая атлетика , местное самоуправление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:27 11.09.202516 команд самоуправленцев посоревнуются в легкой атлетике
15:26 11.09.2025Тюменка Виктория Сливко лидировала в чемпионате России по биатлону
15:15 11.09.2025Пять наград получили тюменцы на всероссийских соревнованиях по скалолазанию
13:58 10.09.2025На чемпионате России по танцам тюменская сборная представит постановку "Кармен"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора