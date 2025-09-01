16 команд самоуправленцев посоревнуются в легкой атлетике

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тюмени пройдут на территории лыжной базы спортивной школы № 2 13 сентября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд. Борьбу за медали будут вести две группы. В первой встретятся сотрудники отраслевых и территориальных органов администрации города. Вторую группу представят коллективы муниципальных учреждений.

На соревнованиях женщины преодолеют дистанцию в 1 км, мужчины в возрасте до 30 лет – 3 км, а старше 30 лет – 1 км.