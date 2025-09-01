Потомки Чукмалдина познакомились с наследием знаменитого предка в Тюмени

Потомки Николая Мартемьяновича Чукмалдина по линии его младшего сына Бориса Николаевича Алексей Комаров и Анастасия Тихомирова (Комарова) посетили музеи "Усадьба Колокольниковых", "Городская дума" и фондохранение Тюменского музейно-просветительского объединения.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, гостям, прибывшим в Тюмень из Москвы, показали коллекции "Оружие", "Археология", "Редкая книга", а также предметы, которые в 1896 году Чукмалдин передал Александровскому реальному училищу. Эти экспонаты впоследствии легли в основу Тюменского краеведческого музея.

"Такие встречи с потомками великих тюменцев особенно ценны: они соединяют историю, сохранённую в музейных собраниях, с семейной памятью, передаваемой из поколения в поколение. Наследие Чукмалдина продолжает жить — в музейных экспозициях, культурной жизни города и сердцах его потомков", – сказала генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова.