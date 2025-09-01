Тобольских чиновников и депутата осудили за махинации с дизтопливом для жителей Заболотья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четверым должностным лицам, в том числе депутату Тобольского муниципального района, вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств на 3,7 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, все они признаны виновными в крупном мошенничестве по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

Тобольский городской суд установил, что должностные лица "Байкаловского комбината коммунальных предприятий" совместно с директором организации-поставщика дизельного топлива разработали схему хищения бюджетных средств.

В рамках муниципального контракта в труднодоступные населенные пункты Заболотья автотранспортом поставлялось дизельное топливо для выработки электроэнергии.

Соучастники оформляли транспортные накладные, завышая количество фактически поставленного топлива. Таким образом, в отдаленные территории было недопоставлено свыше 30 тонн дизельного топлива.

Денежные средства в счет оплаты топлива в сумме 3,7 млн рублей участники преступной группы присвоили, причинив ущерб администрации Тобольского района.

Суд назначил одному из виновных три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальным - от трех до трех с половиной лет условного лишения свободы.

Суд удовлетворил гражданский иск Тобольского межрайонного прокурора о взыскании с виновных причиненного ущерба на сумму 3,7 млн рублей.