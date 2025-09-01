  • 12 сентября 202512.09.2025пятница
  • USD85,6647
    EUR99,7367
  • В Тюмени 8..10 С 1 м/с ветер западный

Преподаватель Тюменского медколледжа представит регион на конкурсе "Мастер года – 2025"

Общество, 18:10 12 сентября 2025

Тюменский медицинский колледж | Фото: Тюменский медицинский колледж

Преподаватель Тюменского медицинского колледжа Юлия Тютина представит Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Мастер года – 2025". Ранее она стала победительницей регионального этапа, напомнили в инфоцентре регионального правительства.

Заключительный этап состязания состоится в Курске. В нем примут участие педагоги техникумов и колледжей из 89 регионов страны. В течение четырех дней финалисты будут демонстрировать профессиональные навыки в рамках различных испытаний.

Победителя объявят 2 октября, в День среднего профессионального образования, которому в этом году исполняется 85 лет.

Видеовизитка Юлии Тютиной для конкурса "Мастер года".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мастер года

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 12.09.2025В парке с. Кутарбитка Тобольского округа установили камеры видеонаблюдения
19:35 12.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени проведут грантовый конкурс волонтерских проектов
19:10 12.09.2025В Тобольске обсудили детали установки аттракционов в "Менделеев-парке"
18:54 12.09.2025Тюменцев ждут магнитные бури второго и третьего уровней

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора