Преподаватель Тюменского медколледжа представит регион на конкурсе "Мастер года – 2025"

| Фото: Тюменский медицинский колледж | Фото: Тюменский медицинский колледж

Преподаватель Тюменского медицинского колледжа Юлия Тютина представит Тюменскую область в финале Всероссийского конкурса "Мастер года – 2025". Ранее она стала победительницей регионального этапа, напомнили в инфоцентре регионального правительства.

Заключительный этап состязания состоится в Курске. В нем примут участие педагоги техникумов и колледжей из 89 регионов страны. В течение четырех дней финалисты будут демонстрировать профессиональные навыки в рамках различных испытаний.

Победителя объявят 2 октября, в День среднего профессионального образования, которому в этом году исполняется 85 лет.

Видеовизитка Юлии Тютиной для конкурса "Мастер года".