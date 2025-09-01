  • 13 сентября 202513.09.2025суббота
Художники из Тюмени и Краснодона обменяются арт-объектами

Общество, 10:33 13 сентября 2025

Telegram-канала Тюмень-Краснодон | Фото: Telegram-канала Тюмень-Краснодон

Арт-лаборатория проекта "Твоя история" прошла в Краснодоне. Местные жители и тюменские художники вместе создали серию арт-объектов. Часть из них отправится в Тюмень для выставки, символизирующей культурный и духовный обмен между регионами.

"Мы делаем историю ближе и интереснее, поддерживая общественные проекты, которые реализуются через призму современного искусства. Бренд "Моя территория" вместе с департаментом общественных связей запустили в Краснодоне проект "Твоя история", где впервые использовали новый подход к сохранению истории через соучастное проектирование и искусство. Это значит, что сами жители стали соавторами истории своего города. А уже в конце сентября на форуме "УТРО" в Тюмени идея обретет масштабную художественную форму — вместе с молодежью из Краснодона мы создадим похожий мурал, который станет символом нашей общей памяти и современного подхода к сохранению наследия", — рассказала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Как сообщает КП-Тюмень, ранее на арт-лабораториях художники вместе с жителями завершили работу над масштабным муралом, символизирующим значимость исторической памяти. Кроме того, они познакомили краснодонцев с посылами и смыслами данной настенной работы. Теперь мурал украшает стену библиотеки в Краснодоне.

