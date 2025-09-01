  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
Владимир Сысоев: выборы в Тюменской области прошли спокойно и на достойном уровне

Политика, 20:51 14 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выборы — это право каждого принять участие в управлении регионом. Они дают возможность тюменцам проявить свое гражданское сознание, защищать свои права и интересы.

Таким мнением о муниципальных выборах в Тюменской области с корреспондентом "Тюменской линии" поделился депутат Госдумы, координатор Тюменского регионального отделения ЛДПР Владимир Сысоев.

"Я являюсь жителем Тюменского района, и в этот день отдал свой голос за кандидата в думу Тюменского района. Считаю, что органы местного самоуправления – это важные органы власти. Надеюсь, что в будущем депутаты, которых сегодня выберут, будут активно встречаться с населением, принимать наказы и работать над их реализацией", - подчеркнул он.

Владимир Сысоев также добавил, что выборы в регионе прошли спокойно и на достойном уровне.

Напомним, что более 570 тыс. жителей Тюменской области смогли принять участие в выборах. Для них до 20 часов были открыты 722 избирательных участка. Сейчас начался подсчет голосов.

Виктория Макарова

