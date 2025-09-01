134 страны за лето: куда ездили тюменцы в этом сезоне

| Фото: Елена Волисова | Фото: Елена Волисова

Этим летом в путешествие за границу отправилось на 19% больше тюменцев, чем в прошлом году. Существенно вырос интерес к странам Африки и Азии – 87% и 63% соответственно. При этом одной из самых популярных стран остаётся Турция – как для отдыха, так и для пересадок на стыковочные рейсы. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

По числу путешественников этим летом Тюменская область расположилась на 14 строчке рейтинга, опередив Новосибирскую и Саратовскую области, Приморский и Красноярский края. В общей сложности за лето жители Тюмени посетили 134 страны.

Наиболее востребованными направлениями у туристов из Тюмени стали Казахстан, Турция, Абхазия, Грузия и Египет. Существенный рост турпотока показали страны Азии, в особенности Вьетнам (+297% в сравнении с прошлым летом). В Африке абсолютный лидер – Египет, он прибавил по сравнению с прошлым годом 91%. На Ближнем Востоке, помимо Турции, в тройку вошли ОАЭ (+16%) и Саудовская Аравия (+29%).

Турция, помимо статуса главной страны для отдыха, является ещё и самым популярным местом для транзитных перелётов: число пересадок здесь выросло почти на треть. Ключевым хабом для россиян ожидаемо стал Стамбул. Казахстан занимает второе место в списке стран для пересадки, однако большая часть маршрутов через республику из РФ в другие страны проходит по суше, а не по воздуху. Китай расположился на третьем месте: в сравнении с прошлым летом здесь стали пересаживаться на стыковочные рейсы более чем на 20% чаще.

Популярным остаётся транзит через ОАЭ: страна занимает четвёртое место по пересадкам, их число растет на 10%. Сербия уверенно держится в топ-5 стран для пересадок, однако число транзитных поездок через столицу страны Белград упало на 8,5% к 2024 году.

Стремительно теряет популярность как транзитный хаб для россиян Катар: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт, Иордания, также сокращается на 28%.

В Европе чаще посещали Италию, Францию и Испанию. Почти весь турпоток в Северную Америку пришёлся на США и Кубу (суммарно 90%). При этом США приросли на 53%, а Куба упала на 40%. В Южной Америке больше половины туристов посещали Бразилию и Аргентину, при этом в сравнении с прошлым летом турпоток туда вырос на 28%.

Отдых россиян за границей стал короче, но летать стали чаще. Если летом 2024-го отпуск длился в среднем 10 дней, то в этом – 7. При этом количество поездок на одного путешественника этим летом выросло на 6%.