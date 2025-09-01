Чтобы расплатиться с долгами, тюменец убил своих родителей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела о двойном убийстве завершено в Тюменской области. По версии следствия, 35-летний обвиняемый убил своих родителей, чтобы завладеть их недвижимостью и продать её для погашения кредита, сообщает СУ СК по региону.

В частном доме в д. Головина мужчина напал с ножом на своего 66-летнего отца и нанёс ему не менее 13 ударов в шею, грудь и спину. Попытавшись инсценировать ограбление, обвиняемый покинул место преступления.

В Тюмени он приехал в квартиру 73-летней матери и задушил её. 18 июля тревогу забили соседи, которые сообщили полиции, что отец обвиняемого длительное время не выходит на связь.

В результате проведенных оперативных мероприятий были обнаружены тела убитых и установлена причастность к преступлению сына погибших.

Обвиняемый был взят под стражу и дал подробные показания об обстоятельствах преступления. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.