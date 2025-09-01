  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Жители Тюменского округа выбрали макет мемориала участникам СВО

Общество, 19:59 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14 тыс. жителей Тюменского муниципального округа приняли участие в голосовании за макет мемориала, посвященного бойцам специальной военной операции. Он появится в каждом сельском поселении после завершения СВО, сообщили в администрации округа.

Акция "Помним СВОих" прошла в рамках фестиваля "Тюменская осень-2025". Площадки для голосования организовали в каждом сельском поселении. Жители выбирали из трех вариантов: ростовой фигуры, барельефа или стелы. Самой популярной стала ростовая фигура: за нее проголосовали представители 16 сельских поселений. В пользу стелы высказались жители Переваловского, Салаирского и Червишевского поселений, барельефа - Боровское СП.

Напомним, с инициативой по увековечиванию памяти бойцов выступила молодежная администрация Тюменского района в начале 2025 года.

# мемориал , СВО

