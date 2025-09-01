91 дорогу отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту

На 91 дороге завершены работы в Тюменском районе. В настоящее время ремонт продолжается на шести объектах. Ещё один - улица Советская в Ембаево пока находится в ожидании, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Всего в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано 98 дорог местного значения в 20 сельских поселениях региона. Общая протяженность участков превысит 56 километров.

По словам начальника отдела дорожной деятельности Службы заказчика Тюменского района Линара Разыева, подрядные организации работают в плановом режиме, сроки выполнения работ для всех едины - 15 октября.