  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
  • USD82,9987
    EUR98,2994
  • В Тюмени 10..12 С 0 м/с ветер юго-западный

91 дорогу отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту

Общество, 20:11 18 сентября 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

На 91 дороге завершены работы в Тюменском районе. В настоящее время ремонт продолжается на шести объектах. Ещё один - улица Советская в Ембаево пока находится в ожидании, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Всего в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" будет отремонтировано 98 дорог местного значения в 20 сельских поселениях региона. Общая протяженность участков превысит 56 километров.

По словам начальника отдела дорожной деятельности Службы заказчика Тюменского района Линара Разыева, подрядные организации работают в плановом режиме, сроки выполнения работ для всех едины - 15 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:42 18.09.2025Пять проектов из Тюменской области прошли в полуфинал премии #Мывместе
20:11 18.09.202591 дорогу отремонтировали в Тюменском районе по нацпроекту
19:59 18.09.2025Жители Тюменского округа выбрали макет мемориала участникам СВО
19:21 18.09.2025Более 66 % заявлений о регистрации прав на недвижимость подали тюменцы онлайн

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора