Шесть техногенных пожаров произошло в Тюменской области 18 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 человек эвакуировали спасатели из дома по ул. Степной вечером 18 сентября в Тюмени. Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, возгорание произошло на лестничной площадке.

Огонь ликвидирован на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнём.

В одиннадцатом часу вечера поступило сообщение о возгорании двух мусорных контейнеров в Тобольске. Огонь ликвидирован на площади 2 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.

В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре на сушилке в с. Новая Заимка Заводоуковского муниципального округа. Огонь повредил кровлю на 10 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение технологического процесса.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано шесть техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 12 раз.