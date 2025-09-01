Шесть техногенных пожаров произошло в Тюменской области 18 сентября
10 человек эвакуировали спасатели из дома по ул. Степной вечером 18 сентября в Тюмени. Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, возгорание произошло на лестничной площадке.
Огонь ликвидирован на площади 2 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнём.
В одиннадцатом часу вечера поступило сообщение о возгорании двух мусорных контейнеров в Тобольске. Огонь ликвидирован на площади 2 кв. м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
В первом часу ночи поступило сообщение о пожаре на сушилке в с. Новая Заимка Заводоуковского муниципального округа. Огонь повредил кровлю на 10 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение технологического процесса.
Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано шесть техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 12 раз.