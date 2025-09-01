  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
Церковь 1827 года восстанавливают в Абатском округе

Общество, 12:47 21 сентября 2025

тг-канал главы Абатского округа Игоря Васильева | Фото: тг-канал главы Абатского округа Игоря Васильева

Церковь Георгия Победоносца, построенную прихожанами в 1827 году, восстанавливают в Абатском округе. Это самое древнее каменное строение района, расположенное в деревне Фирсова.

"Инициатива православных верующих во главе с Александром Чикуновым заслуживает уважения и поддержки. Пусть всё задуманное у него и единомышленников воплотится в реальность", - написал в соцсетях глава Абатского округа Игорь Васильев.

На благотворительные средства уже приобретён пиломатериал. Впереди много работы, добавил глава муниципалитета.

﻿

# Абатский район

