  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
  • USD84,0186
    EUR98,9638
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Жители Тюменской области могут проверить свои знания по защите от мошенников в формате квест-игры

Общество, 17:41 23 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сайте стопмошенники72.рф появилась игра, в которой подобраны изощренные схемы обмана. Каждый уровень – новый вид мошенничества. Цель игры – дойти до банка, сохранив сбережения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мошенники могут притвориться родственником, оказавшимися в беде, курьером с "важной" посылкой или даже сотрудником банка, подделывать голоса, лица и сайты.

В завершении игры участник получает оценку своей защищенности и бесплатные материалы для борьбы с новыми видами обмана.

Только в Тюменской области за семь месяцев 2025 года мошенники обманули почти семь тыс. человек.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой, управлением МВД России и отделением Банка России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# безопасность , мошенничество

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 23.09.2025В Тюмени завершился прием заявок на конкурс "Книга года–2025"
19:16 23.09.2025Тюменским блогерам предлагают выиграть путевки в Дагестан и Санкт-Петербург
19:09 23.09.2025Более семи тысяч гостей и жителей Тобольска посетили выставочный проект "Богатство Сибири"
18:58 23.09.2025Сотрудники ресторанной компании прошли обучение в ТИУ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора