Жители Тюменской области могут проверить свои знания по защите от мошенников в формате квест-игры
На сайте стопмошенники72.рф появилась игра, в которой подобраны изощренные схемы обмана. Каждый уровень – новый вид мошенничества. Цель игры – дойти до банка, сохранив сбережения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Мошенники могут притвориться родственником, оказавшимися в беде, курьером с "важной" посылкой или даже сотрудником банка, подделывать голоса, лица и сайты.
В завершении игры участник получает оценку своей защищенности и бесплатные материалы для борьбы с новыми видами обмана.
Только в Тюменской области за семь месяцев 2025 года мошенники обманули почти семь тыс. человек.
Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой, управлением МВД России и отделением Банка России по Тюменской области.