Жители Тюменской области могут проверить свои знания по защите от мошенников в формате квест-игры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сайте стопмошенники72.рф появилась игра, в которой подобраны изощренные схемы обмана. Каждый уровень – новый вид мошенничества. Цель игры – дойти до банка, сохранив сбережения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Мошенники могут притвориться родственником, оказавшимися в беде, курьером с "важной" посылкой или даже сотрудником банка, подделывать голоса, лица и сайты.

В завершении игры участник получает оценку своей защищенности и бесплатные материалы для борьбы с новыми видами обмана.

Только в Тюменской области за семь месяцев 2025 года мошенники обманули почти семь тыс. человек.

Проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с прокуратурой, управлением МВД России и отделением Банка России по Тюменской области.