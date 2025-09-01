ФК "Тюмень" сыграет с командой "Волгарь" Астрахани

| Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" ВКонтакте

С командой "Волгарь" из Астрахани сыграет футбольный клуб "Тюмень" 28 сентября. Этот матч станет завершающим в рамках Золотой группы LEON-Второй лиги "А", пишет "Вслух.ру".

Ранее соперники уже встречались в этом сезоне, матч в Астрахани закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Сейчас ФК "Тюмень" с 14 баллами находится на шестой строке в турнирной таблице. У нашей команды было четыре выигрыша, четыре проигрыша и две ничьи в последних матчах с "Машук-КМВ" и "Ленинградцем". "Волгарь" с 15 очками на пятом месте.

Включая предстоящий матч, у "Тюмени" остается восемь поединков в 2025 году: пять на стадионе "Геолог" и три на выезде.

Матч 28 сентября начнется в 17 часов.