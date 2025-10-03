В Тюмени опровергли информацию об отмене средневзвешенной оценки в школе № 56

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Информация о том, что в школе №56 Тюмени отказались от средневзвешенной системы оценивания учеников, не соответствует действительности. Фейковые посты публиковались в социальных сетях и мессенджерах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, с 1 сентября 2025 года во всех школах региона введена средневзвешенная система оценивания.

"Принятое решение направлено на создание единого образовательного пространства и повышение объективности оценивания результатов обучения", - отметили в ведомстве.