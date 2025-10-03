Чемпионат по "Имаджинариуму" проведут в Студцентре Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечер настольных игр состоится в Студенческом центре Тюменской области 4 октября. Здесь пройдет чемпионат по "Имаджинариуму", сообщает региональный медиацентр молодежной политики.

Участников ждет несколько раундов, в которых нужно будет угадывать ходы друг друга и раскрывать замыслы. Главный приз — сертификат на посещение VR-арены для всей команды-победителя.

Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от трех человек и пройти регистрацию. Начало в 18 часов.

Возрастное ограничение: 16+