Чемпионат по "Имаджинариуму" проведут в Студцентре Тюменской области

Общество, 15:23 03 октября 2025

Вечер настольных игр состоится в Студенческом центре Тюменской области 4 октября. Здесь пройдет чемпионат по "Имаджинариуму", сообщает региональный медиацентр молодежной политики.

Участников ждет несколько раундов, в которых нужно будет угадывать ходы друг друга и раскрывать замыслы. Главный приз — сертификат на посещение VR-арены для всей команды-победителя.

Чтобы присоединиться к игре, необходимо собрать команду от трех человек и пройти регистрацию. Начало в 18 часов.

Возрастное ограничение: 16+

