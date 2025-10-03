  • 3 октября 20253.10.2025пятница
"Ноль Плюс" в Тюмени: эксперт международного уровня рассказал о трансформации фестиваля

Общество, 13:10 03 октября 2025

предоставлено Даниилом Эльдаровым | Фото: предоставлено Даниилом Эльдаровым

Известный российский актер театра и кино, мастер дубляжа и озвучивания Даниил Эльдаров, чей голос звучит за персонажами Мориарти в сериале "Шерлок", Капитана Америки в "Мстителях" и Бали-бея в "Великолепном веке", поделился в интервью с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями о предстоящем XII Международном фестивале детского и семейного кино "Ноль Плюс", который пройдет в Тюмени с 5 по 12 октября.

"Я участвую в фестивале уже в четвертый раз. За эти годы он проделал впечатляющий путь от регионального смотра до масштабного международного события, которое объединяет создателей детского и семейного кино со всего мира. И то, что авторы из разных стран поднимают схожие темы, говорит о едином понимании важнейших ценностей во всех уголках планеты", — отметил эксперт.

Особое внимание Даниил Эльдаров уделил смысловому наполнению картин, представленных на фестивале. По его мнению, авторы через свои работы транслируют вечные ценности: любовь к семье, дружбу, уважение к старшим, патриотизм и воспитание подрастающего поколения.

Значимость подобных кинофестивалей эксперт видит в возможности знакомства с культурой разных народов и понимании того, что традиционные ценности важны для всего мира. Такие мероприятия помогают родителям и государству воспитывать детей в интересной форме через кино и мультипликацию. Особенно ценным эксперт назвал то, что фестиваль помогает родителям лучше понимать своих детей, а детям — своих родителей, способствуя укреплению семейных связей и взаимопонимания между поколениями.

В беседе также обсудили роль речи в самореализации человека. По мнению Даниила Эльдарова, грамотная речь — это ключ к эффективной коммуникации. Чтобы речь была ясной и четко сформулированной, необходимо постоянное образование, чтение и общение с разными людьми. Именно такие возможности предоставляет фестиваль "Ноль Плюс".

Напомним, что на XII Международном фестивале детского и семейного кино "Ноль Плюс" зрителей ждут показы фильмов из более чем 30 стран мира, образовательные программы, мастер-классы и творческие встречи с режиссерами и актерами. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль лично, будет организована онлайн-трансляция.

Инна Кондрашкина

