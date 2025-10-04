Жители Ишимского округа получили современный медпункт

| Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева | Фото: ТГ-канал Сергея Ломовцева

Современный медицинский пункт открыли в с. Бокаревка Ишимского округа. "Теперь забота о здоровье стала доступнее", - прокомментировал глава муниципалитета Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

Здесь есть все необходимое для работы оборудование: электрокардиограф, дефибриллятор, экспресс-анализатор для определения уровня холестерина, глюкозы и гемоглобина, кислородный концентратор и другая техника.

ФАП открыли в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".