Пианист Петр Лаул исполнит для тюменцев "Сокровенные пьесы"
Фортепианный вечер пианиста Петра Лаула состоится в Тюменской филармонии 11 ноября в 19 часов, сообщает пресс-служба ТКТО.
Пианист исполнит программу "Сокровенные пьесы", в которой будут звучать самые проникновенные сочинения И. Баха – Ф. Бузони, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Р. Вагнера – Ф. Листа, К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова.
Петр Лаул – лауреат международных конкурсов в Бремене и конкурса имени Скрябина в Москве. Пианист интенсивно выступает с сольными концертами – его имя можно увидеть на афишах лучших концертных залов Москвы, Лондона, Парижа, Брюсселя, Рима, Токио и других городах мира.
Особое внимание пианист уделяет камерному музицированию.
Возрастное ограничение: 12+.