Пианист Петр Лаул исполнит для тюменцев "Сокровенные пьесы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фортепианный вечер пианиста Петра Лаула состоится в Тюменской филармонии 11 ноября в 19 часов, сообщает пресс-служба ТКТО.

Пианист исполнит программу "Сокровенные пьесы", в которой будут звучать самые проникновенные сочинения И. Баха – Ф. Бузони, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Р. Вагнера – Ф. Листа, К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского, А. Скрябина, С. Рахманинова.

Петр Лаул – лауреат международных конкурсов в Бремене и конкурса имени Скрябина в Москве. Пианист интенсивно выступает с сольными концертами – его имя можно увидеть на афишах лучших концертных залов Москвы, Лондона, Парижа, Брюсселя, Рима, Токио и других городах мира.

Особое внимание пианист уделяет камерному музицированию.

Возрастное ограничение: 12+.