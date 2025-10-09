Урожай овощей в Тюменской области превысил 34 тысячи тонн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34 тыс. 104 тонны овощей сняли с открытого грунта в Тюменской области по данным на 9 октября. Средняя урожайность по региону - 482 ц/га, всего убрано 707 га полей.

Картофель собран с площади 5 тыс. 979 га. На складах находится 199 тыс. 406 тон, средняя урожайность картофеля в этом году - 334 ц/га.

Продолжается уборка зерновых и технических культур. Первые обмолочены на площади 552 тыс. 300 га, вторые - на 33 тыс. 600 га. Урожай зерна превысил 1,6 млн тонн, технических культур (рапс, лен, подсолнечник) - 62 тыс. 900 тонн.

Осенняя обработка почвы проведена на площади 384 тыс. 600 га, сообщает областной департамент АПК.