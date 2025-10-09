  • 9 октября 20259.10.2025четверг
  • В Тюмени 6..8 С 0 м/с ветер западный

Виды вентиляционных решеток и их назначение: полный обзор

Общество, 17:00 09 октября 2025

предоставлено ООО «Рэдвент Инжиниринг» | Фото: предоставлено ООО «Рэдвент Инжиниринг»

Вентиляционные решётки — важный элемент любой системы воздухообмена. Они помогают правильно направлять потоки, закрывают выходы воздуховодов от мусора и пыли, а также выполняют декоративную задачу, делая отверстия менее заметными.

Чтобы наглядно увидеть разнообразие решёток и их характеристики, можно воспользоваться специализированными каталогами. Например, на странице https://redvent.ru/catalog/ представлена подборка моделей с различными вариантами конструкции.

Функции вентиляционных решёток

К основным задачам относятся:

● регулировка направления и скорости движения воздуха;

● защита каналов от попадания посторонних предметов и насекомых;

● поддержание равномерного распределения потоков;

● обеспечение свободной циркуляции воздуха между помещениями;

● декоративное оформление вентиляционных выходов.

Классификация по месту установки

Различают несколько типов решёток в зависимости от точки установки:

Настенные — стандартный вариант для большинства объектов, размещаются на выходе воздуховодов в стенах.

Потолочные — применяются в подвесных или натяжных потолках, почти незаметны для глаза.

Напольные — нужны там, где воздуховоды проходят под полом.

Перегородочные — обеспечивают естественную циркуляцию воздуха между комнатами.

Виды по назначению

В зависимости от роли в системе вентиляции можно выделить:

Приточные — обеспечивают поступление свежего воздуха внутрь помещения.

Вытяжные — отводят загрязнённый или нагретый воздух наружу.

Регулируемые — снабжены подвижными жалюзи, которые позволяют менять угол и силу потока.

Инерционные — автоматически захлопываются, если движение воздуха прекращается, и тем самым защищают от обратной тяги.

Декоративные — подбираются под стиль интерьера, часто выполняются в оригинальных формах и из разных материалов.

Материалы изготовления

На практике используют решётки из следующих материалов:

Сталь — прочный и долговечный вариант, особенно востребованный на промышленных объектах.

Алюминий — лёгкий металл, который не боится влаги и со временем не ржавеет, поэтому подходит для жилых помещений.

Пластик — бюджетный и распространённый выбор, предлагающий разнообразие форм и размеров.

Дерево — применяется реже, в основном в интерьерах, где важна экологичность и декоративность.

Заключение

Вентиляционные решётки различаются по расположению, назначению и материалу. Они могут быть настенными, потолочными, напольными; приточными или вытяжными; простыми либо регулируемыми. Понимание различий помогает выбрать подходящий вариант под конкретные условия эксплуатации, обеспечивая комфортный воздухообмен и гармоничное оформление интерьера.

Реклама

erid: 2VtzqxHHuam, ООО «Рэдвент Инжиниринг», 6219008001

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:50 09.10.2025В Тюменской области заменили более 100 тыс. электросчетчиков
18:11 09.10.2025Для тюменских лосят нашли новый дом в национальном парке "Зюраткуль"
18:00 09.10.202510 октября - события дня
17:49 09.10.2025Тюменский хирург поделилась опытом на всероссийском конгрессе в Красноярске

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора