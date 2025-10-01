В Тюменской области стартовала подготовка к Всероссийской акции "Елка желаний"
Подготовка к Всероссийской акции "Елка желаний" началась в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.
Организации и компании региона могут воплотить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Старт исполнения желаний будет дан 5 декабря, но уже сейчас желающие сделать подарок могут заполнить форму и получить от организаторов необходимую информацию.
Юные мечтатели, желающие получить подарок, смогут подать заявку на сайте акции с 15 ноября.