В Тюменской области стартовала подготовка к Всероссийской акции "Елка желаний"

Общество, 13:26 16 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовка к Всероссийской акции "Елка желаний" началась в Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства.

Организации и компании региона могут воплотить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Старт исполнения желаний будет дан 5 декабря, но уже сейчас желающие сделать подарок могут заполнить форму и получить от организаторов необходимую информацию.

Юные мечтатели, желающие получить подарок, смогут подать заявку на сайте акции с 15 ноября.

