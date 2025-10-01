Один человек пострадал в результате пожара в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Один человек пострадал при пожаре на ул. Вербной, 4 в Тюмени 16 октября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже десятиэтажного дома поступило в четвертом часу дня.

Из задымленных помещений пожарно-спасательными подразделениями эвакуировали пятерых человек, один из них – ребенок. Возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра.

На место вызова привлекались 11 сотрудников и четыре единицы техники областного главка МЧС России.

Причина пожара устанавливается.