Отечественные разработки ускорили доступ к интернет-ресурсам для тюменцев

Общество, 16:10 21 октября 2025

Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона | Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФона

МегаФон внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественной разработки. Это повысило надёжность сети и ускорило доступ пользователей к интернет-ресурсам.

В мире существует около 4,3 миллиарда уникальных публичных IP-адресов, и большая их часть уже занята. При этом число устройств, подключённых к интернету, сегодня исчисляется десятками миллиардов, и дать каждому публичный IP-адрес при выходе в сеть невозможно. Эту проблему решают комплексы CGNAT (Carrier-grade NAT), предоставляющие доступ в интернет в условиях ограничений адресного пространства.

В отличие от используемого оборудования иностранных производителей, платформы CGNAT российских компаний RDP и NFWare представляют собой программный продукт, работающий как на физических, так и на виртуальных серверах. Это позволяет легче и менее затратно масштабировать сетевую инфраструктуру оператора под рост трафика. Кроме того, переход на отечественные решения минимизировал риски отказов в технической поддержке и блокировках со стороны зарубежных компаний, с которыми телеком-отрасль столкнулась в последние годы.

Архитектура сети, которую МегаФон разработал с учётом преимуществ отечественных решений, позволяет выстроить долгосрочную программу инфраструктурного развития на фоне постоянно растущего трафика и потребности в системах резервирования узлов в разных географических точках. Такой подход увеличивает устойчивость сети и обеспечивает непрерывность передачи данных.

"Переход на отечественные платформы CGNAT — это не просто ещё один шаг к импортозамещению, а осознанная инвестиция в устойчивость и развитие сети. Российские программные комплексы позволяют гибко распределять трафик между узлами сети и обеспечивают готовность к росту трафика, абонентской базы и количества предоставляемых услуг. Более того, мы планируем поэтапно заменить весь парк устаревшего зарубежного оборудования, выполняющего функцию трансляции адресов, на отечественные решения, исключив внешние риски и усиливая независимость нашей инфраструктуры", — отметил директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

