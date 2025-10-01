  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

30 октября - события дня

Общество, 17:57 29 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Детская дорожная аварийность, в том числе с участием детей-водителей. Завершение Всероссийской социальной кампании по безопасности детей-водителей мототехники, велосипедов и СИМ". 6+

В Тюмени в 12 часов на базе детского центра "Алые паруса" начнется региональный слет поисковых отрядов "Школа поисковика". 6+

В Тюмени в 17 часов в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) начнется концерт вокального ансамбля "Позитивушки" ко Дню народного единства "Мы — единое целое!". 6+

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится фестиваль патриотической песни "Димитриевская суббота". 6+

Интересное в этот день:

1696 — Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России.

1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

1905 — Император Всероссийский Николай II подписал "Манифест 17 октября".

1907 — русский физик Борис Розинг в ответ на поданную им заявку получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

1941 — Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.

1954 — в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

1967 — впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей серии "Космос" — "Космос-186" и "Космос-188".

1990 — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.

2006 — из Москвы в Санкт-Петербург вновь запущен ЭР200. Благодаря реконструкции линии Санкт-Петербург — Москва, время пути сократилось до 235 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 29.10.2025Участники "Боевого кадрового резерва" стали героями фильма "Завтра наступит"
18:08 29.10.2025Динара Поштаренко: программа "Боевого кадрового резерва" дает возможность получить многогранное образование
17:57 29.10.202530 октября - события дня
17:30 29.10.2025В Тюмени открыли мурал "Наши герои вне времени"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора