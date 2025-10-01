30 октября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Детская дорожная аварийность, в том числе с участием детей-водителей. Завершение Всероссийской социальной кампании по безопасности детей-водителей мототехники, велосипедов и СИМ". 6+

В Тюмени в 12 часов на базе детского центра "Алые паруса" начнется региональный слет поисковых отрядов "Школа поисковика". 6+

В Тюмени в 17 часов в Штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) начнется концерт вокального ансамбля "Позитивушки" ко Дню народного единства "Мы — единое целое!". 6+

В Тюмени во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) состоится фестиваль патриотической песни "Димитриевская суббота". 6+

Интересное в этот день:

1696 — Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России.

1888 — Джон Лауд получил патент на шариковую ручку.

1905 — Император Всероссийский Николай II подписал "Манифест 17 октября".

1907 — русский физик Борис Розинг в ответ на поданную им заявку получил патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение.

1937 — астероид Гермес приблизился к Земле на расстояние всего 780 тыс. км.

1941 — Великая Отечественная война: начался первый штурм Севастополя.

1954 — в северной части Бермудского треугольника исчез самолет R7V-1 с 42 людьми на борту.

1967 — впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей серии "Космос" — "Космос-186" и "Космос-188".

1990 — на Лубянской площади в Москве установлен Соловецкий камень в память о жертвах политических репрессий.

2006 — из Москвы в Санкт-Петербург вновь запущен ЭР200. Благодаря реконструкции линии Санкт-Петербург — Москва, время пути сократилось до 235 минут.