  • 30 октября 202530.10.2025четверг
  • USD79,4715
    EUR92,2466
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер юго-восточный

31 октября - события дня

Общество, 17:56 30 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов на крытой парковке около моста Влюбленных начнется встреча по вопросам развития креативного пространства "Подземка". 12+

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжается международный форум "РОСМЕДОБР – Урал 2025". 16+

В Тобольске в 13 часов на корте № 2 ДС "Кристалл" (ул. Семена Ремезова, 145) начнется мастер-класс по керлингу для участников СВО. 14+

Интересное в этот день:

1811 — открытие Царскосельского лицея.

1943 — постановлением ГКО № 4479 на вооружение Красной Армии принят ИС-2.

1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолёта: Боинг-707 авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло.

1994 — катастрофа ATR 72 под Розлоном (северная Индиана), погибли 68 человек.

2015 — катастрофа A321 над Синайским полуостровом.

2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.

19:13 30.10.2025Тюменскому областному радио исполнилось 95 лет
18:41 30.10.2025Более 40 тонн старых шин собрали в Калининском округе Тюмени
18:18 30.10.2025Акцию "Свеча" проведут в Тюмени 1 ноября
