31 октября - события дня
В Тюмени в 13 часов на крытой парковке около моста Влюбленных начнется встреча по вопросам развития креативного пространства "Подземка". 12+
В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) продолжается международный форум "РОСМЕДОБР – Урал 2025". 16+
В Тобольске в 13 часов на корте № 2 ДС "Кристалл" (ул. Семена Ремезова, 145) начнется мастер-класс по керлингу для участников СВО. 14+
Интересное в этот день:
1811 — открытие Царскосельского лицея.
1943 — постановлением ГКО № 4479 на вооружение Красной Армии принят ИС-2.
1969 — первый в истории межконтинентальный угон самолёта: Боинг-707 авиакомпании Trans World Airlines был угнан из Лос-Анджелеса в Рим 19-летним итальянцем Раффаэле Миникиелло.
1994 — катастрофа ATR 72 под Розлоном (северная Индиана), погибли 68 человек.
2015 — катастрофа A321 над Синайским полуостровом.
2018 — в Индии открыта самая высокая статуя на планете — Статуя Единства.