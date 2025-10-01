Уровень безработицы в Тюменской области составляет 0,30 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,30 % составляет уровень безработицы в Тюменской области. Такой статус имеют 2,3 тыс. человек. При этом за содействием в поиске подходящей работы в органы занятости обратились 38,5 тыс. жителей региона, трудоустроены 28,7 тыс.

Работодатели заявили почти 16 тыс. предложений о работе. Наибольшее количество вакансий в таких сферах, как строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, образование, госуправление, соцобеспечение и обеспечение военной безопасности.