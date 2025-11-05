  • 5 ноября 20255.11.2025среда
В Тюмени подведут итоги третьего трудового семестра студенческих отрядов региона

Общество, 09:18 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги третьего трудового семестра студенческих отрядов региона подведут в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) 7 ноября, начало - в 17 часов, сообщает областной департамент молодежной политики.

Более тысячи студентов трудились по нескольким направлениям летом 2025 года. Мероприятие соберет более 200 представителей движения региона, представителей органов власти, ветеранов движения, работодателей и партнеров студенческих отрядов Тюменской области.

"Сезон выдался насыщенным, тюменские студенты показали достойную трудовую деятельность как в регионе, так и на всероссийских трудовых проектах. В Ленинградской области, на межрегиональной студенческой стройке "Усть-Луга" от ПАО "Газпром" тюменской стройотряд им. В. И. Муравленко стал лучшим по совокупности показателей и был награжден памятным вымпелом", - отметила Руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов Александра Кисеева.

На закрытии трудового семестра состоится награждение лучших бойцов и подведение итогов конкурса-рейтинга тюменских студотрядов.

# студенческие стройотряды

