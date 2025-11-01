2 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе № 1 (ул. Ватутина, 1) начнутся соревнования на Кубок чемпиона мира по спортивной гимнастике Ивана Стретовича. 6+

В Тюмени в 11 часов в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча любителей виниловых пластинок "Виниловая мена". 12+

В Тюмени в 13 часов в ТРЦ "Кристалл" (ул. Д. Менделеева, 1) начнется концертная программа "Мы - единое целое". 0+

В Тюмени в 15 часов в библиотеке журналистики им. Р.С. Гольдберга (пр. Геологоразведчиков, 38/4) начнется час настольных игр "Твой ход". 5+

В Тюмени в 18 часов в молодежной театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется спектакль "Идентификация" о руководителе внешней разведки СССР Павле Фитине. 12+

Интересное в этот день:

1721 - Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.

1849 - в Севастополе открыто здание Морской библиотеки, вентиляционная шахта которого

-"Башня Ветров" - сохранилась до наших дней.

1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

1937 - на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды.

1946 - сильное землетрясение в северной части Чаткальского хребта повредило сотни зданий в Ташкенте и других городах.

1947 - попытку подняться в воздух совершил самолет с самым большим размахом крыльев (97,51 м).

1967 - в Ленинграде открылся новый Ланской мост через Чёрную речку.

2008 - 23-летний Льюис Хэмилтон впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе "Формула-1".