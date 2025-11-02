Студенческий фестиваль "Мост дружбы" представит культуру десятка стран

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный студенческий фестиваль "Мост культур", приуроченный ко Дню народного единства, начнется в молодежном театральном центре "Космос" 4 ноября в 14 часов. Студенты из России, Вьетнама, Казахстана, Турции, Египта, Бангладеша и других стран представят гостям свои национальные традиции и искусство.

Для участников пройдут: интерактивные тематические станции, красочное дефиле в национальных костюмах и творческие выступления.

"Цель нашего фестиваля — не просто показать многообразие культур, но и создать теплую, дружескую атмосферу для настоящего межкультурного общения. Для иностранных студентов это возможность поделиться частичкой своей родины, а для тюменцев — совершить путешествие по миру, не выезжая из города. Мы стираем границы и строим мосты дружбы через культуру и искусство", — рассказал редакции Moi-portal.ru руководитель Союза иностранных студентов Тюменского государственного медицинского университета Ахмед Адел.

Праздник завершится в 17 часов 30 минут дегустацией национальных блюд, пишет "Moi-portal.ru"

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.