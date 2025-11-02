  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер северный

Студенческий фестиваль "Мост дружбы" представит культуру десятка стран

Общество, 19:52 02 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный студенческий фестиваль "Мост культур", приуроченный ко Дню народного единства, начнется в молодежном театральном центре "Космос" 4 ноября в 14 часов. Студенты из России, Вьетнама, Казахстана, Турции, Египта, Бангладеша и других стран представят гостям свои национальные традиции и искусство.

Для участников пройдут: интерактивные тематические станции, красочное дефиле в национальных костюмах и творческие выступления.

"Цель нашего фестиваля — не просто показать многообразие культур, но и создать теплую, дружескую атмосферу для настоящего межкультурного общения. Для иностранных студентов это возможность поделиться частичкой своей родины, а для тюменцев — совершить путешествие по миру, не выезжая из города. Мы стираем границы и строим мосты дружбы через культуру и искусство", — рассказал редакции Moi-portal.ru руководитель Союза иностранных студентов Тюменского государственного медицинского университета Ахмед Адел.

Праздник завершится в 17 часов 30 минут дегустацией национальных блюд, пишет "Moi-portal.ru"

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 02.11.2025Студенческий фестиваль "Мост дружбы" представит культуру десятка стран
18:44 02.11.2025Выставку "Конек" откроют в тюменской "Конторе пароходства"
17:29 02.11.2025Проект "К Победе шли вместе" объединил более тысячи школьников и студентов Тюмени
16:10 02.11.2025Россияне при заселении в гостиницы могут использовать водительское удостоверение

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора