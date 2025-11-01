Фестиваль "Димитриевская суббота" завершился в Тюмени

Международный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота" завершился в Тюмени. Участниками стали молодые исполнители в возрасте от 14 до 35 лет из Тюменской области, Москвы, Красноярского, Алтайского края, Запорожской, Свердловской, Челябинской областей и Казахстана.

"Фестиваль "Димитриевская суббота" зародился в Тюменской области и стал значимым культурным событием нашей большой страны. Благодарю организаторов, участников конкурса за сохранение традиций, за то, что вы чтите память наших предков, людей, которые положили свою жизнь ради своей семьи, ради нашей страны, ради нашего мирного будущего", - сказала на церемонии закрытия председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

| Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Исполнительный директор фестиваля Николай Савченко отметил, что военные песни более искренние, чистые, открытые: "Когда они написаны во время боевых действий, то могут быть злыми, но всегда правдивыми. А военные песни, написанные во время боев и спетые там, вызывают особенные чувства".

Фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходил в 31 раз, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.