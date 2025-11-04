Тюменская область отпраздновала День народного единства

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли во всех муниципалитетах региона, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

На площади 100-летия Исетского района собрались жители села, представители трудовых коллективов, активисты Юнармии, "Движения первых" и "Молодой гвардии", ребята из кадетских классов. Со сцены звучали патриотические песни от артистов и творческих коллективов детской школы искусств, районного дома культуры и молодежного центра.

В доме культуры села Каменки Тюменского округа собрались школьники и взрослые, семьи с детьми, ветераны специальной военной операции. Здесь прошла фотовыставка, организована викторина на знание традиций и истории страны.

"Для нас единство, уважение и принятие друг друга - основа благополучия и процветания нашего государства. Лучше узнавая и понимая друг друга, мы делаем мир добрее, безопаснее и счастливее для наших детей, нашего будущего", - сказала глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В Тюмени праздничные программы "Мы – единое целое" проходят в сквере Казачьи луга, в Центре творческого развития и гуманитарного образования "Этнос", а в Центре культуры и искусств "Современник" состоялось открытие Всероссийского фотопроекта "Китель Победы".