  • 4 ноября 20254.11.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Сила в единстве: "Боевой кадровый резерв" на празднике "Народов много - Родина одна"

Общество, 18:05 04 ноября 2025

Фото: ИА "Тюменская линия"

Почувствовать силу, которая рождается, когда вместе собираются разные люди, - с этой целью участники "Боевого кадрового резерва" приехали на праздник, посвященный Дню народного единства. В неформальной атмосфере они обсудили идеи, укрепили связи и лично поздравили тюменцев с общенародным праздником.

"Россия – великая многонациональная держава. С нами бог, Победа будет за нами! Желаю всем мирного неба над головой", – приветствовал участников праздничного собрания в ДК "Нефтяник" Даурен Елеманов. В рамках проекта "Боевой кадровый резерв" он проходит стажировку в областном комитете по делам национальностей.

Как отметили резервисты, такие события – это мост от праздника, объединяющего народ, к реальной работе, которая укрепляет регион.

