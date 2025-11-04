Сила в единстве: "Боевой кадровый резерв" на празднике "Народов много - Родина одна"

Почувствовать силу, которая рождается, когда вместе собираются разные люди, - с этой целью участники "Боевого кадрового резерва" приехали на праздник, посвященный Дню народного единства. В неформальной атмосфере они обсудили идеи, укрепили связи и лично поздравили тюменцев с общенародным праздником.

"Россия – великая многонациональная держава. С нами бог, Победа будет за нами! Желаю всем мирного неба над головой", – приветствовал участников праздничного собрания в ДК "Нефтяник" Даурен Елеманов. В рамках проекта "Боевой кадровый резерв" он проходит стажировку в областном комитете по делам национальностей.

Как отметили резервисты, такие события – это мост от праздника, объединяющего народ, к реальной работе, которая укрепляет регион.