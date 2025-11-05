Фотогалерея: концертная программа "О тебе, моя Россия" прошла в Тюмени в День народного единства

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото:

Концертная программа "О тебе, моя Россия" прошла на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени в День народного единства.

Национальные творческие коллективы и солисты исполнили для жителей и гостей областной столицы произведения, которые воспевают душу и красоту нашего Отечества.