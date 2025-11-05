Юные тюменцы присоединились к Всероссийской хоровой акции в честь Дня народного единства
Воспитанники Дворца творчества и спорта "Пионер" приняли участие во Всероссийской хоровой акции в честь Дня народного единства. Вокальный ансамбль "Музыкальный трамплин" исполнил знаменитую песню "Матушка".
Акция подразумевает исполнение песни в особых локациях – на площадях, исторических местах, местах с живописным ландшафтом или смотровых площадках, где было подчеркнуто значение национального единства и культурного наследия. Тюменский вокальный коллектив выбрал для этого свой второй дом – Дворец творчества и спорта "Пионер".