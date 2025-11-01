  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
Натуральный ягодный мармелад добавили в меню школьников Тюмени

Общество, 18:16 17 ноября 2025

АО «Комбинат школьного питания «Центральный» | Фото: АО «Комбинат школьного питания «Центральный»

Натуральный ягодный мармелад добавили в меню школьников Тюмени. За основу взяты соки дикорастущей голубики, чёрной смородины, вишни, цитрусов и малины. Полезное лакомство изготавливают по заказу Тюменского комбината школьного питания на производстве в Югре.

Оценили первыми новинку ученики от восьми до 16 лет из восьми школ. Многим понравился деликатный вкус сладости. Главная задача — честно выбрать вкусы, которые включат в школьное меню.

"Комбинат школьного питания постоянно наблюдает за тем, что производят в нашем, и соседних регионах. Мы всегда стремимся давать школьникам лучшее и полезное. Продукты, которые нравятся именно детям — ключевой этап выбора", — рассказал начальник отдела развития АО "Комбинат школьного питания "Центральный" Матвей Баженов.

Дегустация традиционно проходила в одной из школ. Дети пробовали мармелад, угадывали вкусы, делились ощущениями, обсуждали текстуру и сладость. Десерт пришелся по вкусу.

"Мы занимаемся глубокой переработкой дикорастущих ягод. Но впервые получили такую прямую обратную связь от тех, кто будет есть наш продукт. Дети говорят честно, и это невероятно ценно", — поделился производитель из Ханты-Мансийска.

Голубику и чёрную смородину собирают вручную в экологически чистых районах Югры, переработка проходит максимально быстро. Ягоды превращают в натуральное пюре, добавляют апельсиновый, ягодные соки и яблочный пектин. Каждая мармеладка изготовлена в форме медвежонка.

Продукт не содержит искусственных красителей и ароматизаторов.    Свидетельством о государственной регистрации продукции подтверждается, что мармелад применяется для питания детей в качестве дополнительного источника витаминов.

"Мы посещали фабрику сельскохозяйственного кооператива и убедились, что производство современное, чистое, безопасное, всё строго по стандартам. Запуск новых продуктов — это лишь часть большой работы, которую комбинат школьного питания "Центральный" продолжает каждый день. Мы ищем новые продукты, изучаем региональных производителей, работаем с детьми и обязательно спрашиваем их мнение", — отметили в Комбинате.

Напомним, что в 2025 году в школьном меню появились новые продукты: вяленая клюква, смесь орехов миндаль, кешью, фундук, мармелад из дикорастущих ягод, сублимированная хрустящая клубника и самый востребованный продукт – "хрустящая свекла" и "хрустящая морковь", обогащенные йодированной солью, сообщает АО "Комбинат школьного питания "Центральный".

Для родителей и ребят работает телефон горячей линии 8-912-995-81-11, куда они могут обращаться со своими вопросами и пожеланиями.

19:02 17.11.2025Участок улицы Пышминской в Тюмени закроют для транспорта на 20 дней 
18:53 17.11.2025Центральные улицы и площадки Тобольска засияют праздничной иллюминацией к началу декабря
18:05 17.11.2025В Тобольске стартовал проект поддержки детей с психоречевыми расстройствами

